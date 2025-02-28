Санкции были введены во время прошлого президентства Джо Байдена И Дональда Трампа.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под продлением на 12 месяцев части мер санкционного давления против Российской Федерации. Соответствующее подтверждение по поводу действующих санкций на РФ можно обнаружить в официальных документах Белого дома.

После ознакомления с файлом становится ясно, что продлено действие мер, принятых американским Конгрессом в 2014, 2018 и в 2022 годах. Данные запретительные меры были согласованы как при самом Дональде Трампе во время его первого президентского срока, так и во время президентской каденции Джо Байдена.

Как пояснил свою позицию сам 78-летний политик, рестрикции против России пока что должны быть активными и после наступления 6 марта.

Отметим, что ранее действующий президент США высказался, что санкции против РФ могут быть отменены, но пока такого удачного дня для пересмотра санкционной политики в отношении России не настало. Глава Белого дома добавил после, что санкции скорее всего не будут ни усилены, ни облегчены.