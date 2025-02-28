Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под продлением на 12 месяцев части мер санкционного давления против Российской Федерации. Соответствующее подтверждение по поводу действующих санкций на РФ можно обнаружить в официальных документах Белого дома.
После ознакомления с файлом становится ясно, что продлено действие мер, принятых американским Конгрессом в 2014, 2018 и в 2022 годах. Данные запретительные меры были согласованы как при самом Дональде Трампе во время его первого президентского срока, так и во время президентской каденции Джо Байдена.
Как пояснил свою позицию сам 78-летний политик, рестрикции против России пока что должны быть активными и после наступления 6 марта.
Отметим, что ранее действующий президент США высказался, что санкции против РФ могут быть отменены, но пока такого удачного дня для пересмотра санкционной политики в отношении России не настало. Глава Белого дома добавил после, что санкции скорее всего не будут ни усилены, ни облегчены.