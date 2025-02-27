Дональд Трамп насчет Украины для себя всё давно решил.

Приезд общенационального французского лидера Эмманюэля Макрона на прием к американскому президента Дональду Трампу оказался полностью бесполезным. Дональд Трамп не стал давать гарантии безопасности для украинского государства, как того хотел французский руководитель. Соответствующая информационная статься появилась за авторством журналистов Politico.

Репортёры указывают, что провал на переговорах с Трампом стал немедленным достоянием остальных европейских лидеров, получивших такие данные по линии экстренной видеосвязи. Как пояснил Макрон, всё что он услышал, так это отсутствие конкретики по поводу поддержки Украины со стороны Североамериканского государства.

По словам анонимного высокопоставленного функционера из Европы, Макрон лишь потратил в бессмысленной поездке свое время.









Напомним, что Макрон оказался в Вашингтоне в минувший понедельник. Западные медиа указывали, что французский лидер планировал заполучить от Трампа гарантии, что армия Соединенных Штатов в случае нужды окажет помощь вооруженным силам, которые под предводительством Великобритании и Франции появятся на Украине.

Отметим, что против присутствия западных миротворцев в зоне украинского конфликта публично выступали представители Кремля и видимо Трамп отнесся с полным пониманием к обеспокоенности Москвы.