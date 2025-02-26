Если сделка будет подписана позже, Дональду Трампу может не очень понравиться.

Новая вашингтонская администрация предполагает, что договор по украинским редкоземельным ресурсам может быть заключен до конца текущей семидневки. Такие сведения озвучила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт в рамках заявления для канала Fox News.

Ливитт прокомментировала и информацию о Владимире Зеленском. По её текущим данным, украинский президент может посетить Вашингтон 28 февраля.

Своя версия по поводу предстоящей сделки по запасам украинских недр есть у государственного секретаря Марко Рубио. По мнению главы американского дипломатического ведомства, работа над предстоящим договором с Украиной ещё не закончена. Глава министерства финансов североамериканского правительства Скотт Бессент продолжает трудиться над сделкой и согласовывать отдельные пункты.

Тем временем, по данным издания Financial Times, сделка между США и Украиной продвигается, так как Вашингтон снял с повестки требование о том, что украинское государство должно возместить Соединенным Штатам 500 млрд. долларов. Хотя в сделке по-прежнему отсутствует пункт, что Штаты дают гарантии безопасности Украине, что очень не нравится Киеву.