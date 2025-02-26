Новая вашингтонская администрация предполагает, что договор по украинским редкоземельным ресурсам может быть заключен до конца текущей семидневки. Такие сведения озвучила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт в рамках заявления для канала Fox News.
Ливитт прокомментировала и информацию о Владимире Зеленском. По её текущим данным, украинский президент может посетить Вашингтон 28 февраля.
Своя версия по поводу предстоящей сделки по запасам украинских недр есть у государственного секретаря Марко Рубио. По мнению главы американского дипломатического ведомства, работа над предстоящим договором с Украиной ещё не закончена. Глава министерства финансов североамериканского правительства Скотт Бессент продолжает трудиться над сделкой и согласовывать отдельные пункты.
Тем временем, по данным издания Financial Times, сделка между США и Украиной продвигается, так как Вашингтон снял с повестки требование о том, что украинское государство должно возместить Соединенным Штатам 500 млрд. долларов. Хотя в сделке по-прежнему отсутствует пункт, что Штаты дают гарантии безопасности Украине, что очень не нравится Киеву.