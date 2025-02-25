Вашингтону такие гарантии давать обременительно.

Британия и Франция готовы отправить собственных миротворцев на Украину. Но при одном условии: если Вашингтон предоставит гарантии защиты этому войску. Но Дональд Трамп не хочет давать такие гарантии, информируют репортёры Financial Times.

Американские журналисты рассказали, что в рамках личных переговоров французский общенациональный лидер Эмманюэль Макрон в ходе недавнего визита в столицу Североамериканского государства так и не смог убедить Трампа в предоставлении гарантий безопасности британскому и французскому воинским контингентам, если те решат появиться на Украине. Соответствующие сведения корреспондентам удалось заполучить после разговора с дипломатами.

С аналогичной просьбой обратились к текущей вашингтонской администрации и представители Великобритании. Англичане хотят, чтобы Белый дом помог обеспечить логистическое, разведывательное и военное обеспечение британских и французских миротворцев.

Но американский президент не стал этого делать после разговора с Макроном.

Солидарен с главой Франции и британский премьер Стармер, желающий по примеру просьбы Парижа получить гарантии от США.

Ранее свой комментарий дал глава американского МО Пит Хегсет, заявивший, что НАТО и США не будут гарантировать ничего группе европейских войск, если они отправятся на Украину.