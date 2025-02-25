Боеприпас в 2 раза меньше чем ракета для ЗРК "Игла".

Специалисты из Челябинска создали реактивный управляемый снаряд, умеющий построить маршрут в 3D-пространстве и способный обнаружить цель при помощи оптического сенсора. Сама ракета вышла заметно компактнее, чем управляемая зенитная ракета для ПЗРК «Игла». Масса первой в 2 раза меньше, чем у текущего снаряда зенитного ракетного комплекса, информируют журналисты ТАСС, сумевшие поговорить с создателем боеприпаса.

В ходе беседы с последним стало известно, что ракета появилась не только физически, но и прошла стадию первичных испытаний. Благодаря оптической ГСН и подвижным рулям ракета умеет напрямую взаимодействовать с видеопотоком, поступающим в режиме реального времени. Причем для коррекции маршрута следования снаряду не нужны радиосигналы: наводит на цель ударную часть вычислительный блок, использующий алгоритмы машинного зрения.









А для успешного противоборства системам ПВО ракета строит свой маршрут следования так, чтобы он пролегал на как можно меньшей высоте. И если надо, летящий ударный блок самостоятельно облетает искусственные и естественные преграды на местности.

Управляемый снаряд обладает широким спектром платформ для запуска: от стационарного пускового блока до тубуса. Есть и вариант с установкой ракеты в консоль вооружения боевого дрона или самолёта, где в роли цели будут выступать объект на земной поверхности или БПЛА оппонента.









По словам изобретателя Александра Родикова, ракета не имеет аналогов на планете Земля, в РФ первыми разработали такую ракету.

Ракета была представлена на втором форуме «Патриоты Урала» 20 февраля в Миассе.