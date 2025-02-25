Робот-охотник из полиморфного сплава появится в предстоящем платном обновлении.

В Сети стараниями WB Games и NetherRealm Studios появился трейлер грядущего обновления Mortal Kombat 1, в котором появится новый боец – терминатор продвинутого уровня из фантастического боевика «Терминатор 2: Судный день». В демонстрационном видео программисты компаний, создающих обновление, показали удары персонажа Роберта Патрика и его фирменные добивания.

Как стало известно, 18 марта поиграть за главного антагониста киноблокбастера «Терминатор 2: Судный день» смогут владельцы Kombat Pack 2 и крупного аддона Khaos Reigns. После 25 марта сражаться новым бойцом, состоящим из жидкометаллического сплава, могут и все иные пользователи игры, купив его. Появится в обновлении и Мадам Бо.

Напомним, что в минувшем январе в файтинге появился киноперсонаж, сыгранный Арнольдом Шварцнеггером в одноименном фильме – Конан Варвар. Терминатор из мимикрирующего полисплава станет финальным бойцом, входящим в набор Kombat Pack 2.



Ранее автор игры Мортал Комбат Эд Бун заявил, что поддержка файтинга продолжится сотрудниками NetherRealm Studios.

Отметим, по ноябрьским заявлениям информатора FateUnknown, программисты Mortal Kombat 1 перестанут выпускать игровые дополнения после релиза Kombat Pack 2.