Литий является ключевым элементом для автомобильной промышленности, в частности металл востребован для изготовления АКБ электромашин.

Российский глава государства высказался, что отечественные за добычу ресурсов могли начать извлекать литий из земли ещё 10-15 лет назад. Но сейчас уже 2025 год и на территории РФ ни одна из коммерческих организаций так и не приступила к добыче этого металла. В минувшую пятницу Владимир Путин взял слово на пленарной встрече Форума будущих технологий.









Президент выразил возмущение полным отсутствием движения в решении вопроса с добычей лития.

Владимир Путин заявил, что не стоит «спать», а следует сделать так, чтобы потенциал химической промышленности РФ вырос многократно, как и увеличился запас сил для смежных отраслей с российской химией. Сделать так, чтобы возник полный цикл таких направлений, как поиск и последующая разработка новых месторождений редкоземельных минералов и металлов, с последующим воплощением добытых образцов в высокотехнологичный продукт, обладающий существенной добавочной стоимостью.