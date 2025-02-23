Новейшие технологии помогли воплотить концепцию гиперзвуковой ракеты только во времена РФ, хотя проектировали "Орешник" ещё специалисты СССР.

В рамках выступления на Форуме будущих технологий российский глава государства рассказал о технологии, примененной в создании передового ракетного комплекса «Орешник». Новейшая баллистическая ракета, способная атаковать объект сразу несколькими ударными частями, содержащими в себе ещё несколько боеголовок, была представлена как отличный и успешный результат трудов отечественных специалистов, придумавших уникальные тугоплавкие материалы.

Как заявил Владимир Путин, на планете Земля до сих пор продолжаются разговоры про БРСД «Орешник». Причем, по словам президента, температура на поверхности боевых модулей ракеты достигает температуры поверхности Солнца.









Согласно пояснениям от главы российского государства, ещё 35 лет назад советские специалисты военного профиля пытались создать планирующий ударный блок, получивший собственное наименование как «Авангард».

Но в ходе исследований выяснилось, что при полёте на скоростях, превышающих трансзвуковые и соответствующие гиперзвуковому режиму полёта, внешняя кромка ракеты разогревается до температур, эквивалентных температурам на поверхности Солнца. Но тогдашний уровень развития науки не позволил сконструировать систему, работающую эффективно в настолько экстремальных условиях.

О том, что «Орешник» был испытан в боевых условиях, первые сообщения появились 21 ноября 2024 года.