Существует версия беспилотника и с ударной начинкой.

Отечественный беспилотник «Форпост», разработанный в 2012 году, существенно улучшен. Соответствующие сведения предоставили сотрудники «УЗГА» в рамках международного форума вооружений IDEX 2025, проходящего в Абу-Даби.

Дрон в разведывательном варианте получил обновлённую полезную нагрузку, став носителем продвинутого радиолокационного оборудования: теперь БПЛА, способный осуществлять разведывательные рейды на высотах до 6000 метров со скоростью до 200 км\ч, может распознавать и точно идентифицировать подвижные цели в рамках динамики перемещения и в режиме реального времени наводить на такие объекты средства высокоточного вооружения.









Есть и российского БЛА и ударная версия: в таком случае на подвесы дрона устанавливаются две управляемые ракеты для атаки мобильных или стационарных целей. Для поражения «стабильных» целей используются корректируемые бомбы, получающие координаты цели при помощи наведения по лазерному лучу или сигналу с военного спутника.









В будущих версиях дрон будет оснащаться барражирующими боеприпасами.

Напомним, что «Форпост» очень близок с израильским дроном Searcher, но превосходит последний по собственным тактико-техническим характеристикам, получив внутреннюю отечественную начинку, оставив от иностранного предшественника лишь визуальный внешний контур.