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Madarator
EUobserver: Если США отменят санкции против РФ, это превратит санкции ЕС в бесполезный тип давления
И кажется Белый дом это и собирается сделать.

   Если Соединенные Штаты избавят Россию от собственных санкций в рамках будущих договоренностей по Украине, то меры санкционного давления, наложенные на РФ со стороны Европейского Союза, станут полностью бесполезными и бессмысленными. Такие вполне очевидные выводы сделали журналисты портала EUobserver.

   Так в рамках прошлой семидневки государственный секретарь Североамериканского государства Марко Рубио подставил свою подпись в Мюнхене под заявлением в рамках встречи членов G7, где указал, что новые санкции против Москвы могут быть введены, если последняя не захочет мириться с Украиной. И Россия в последнее время как раз демонстрирует готовность договариваться с Киевом.

   Хотя как подчеркнули авторы публикации, если Вашингтон снимет собственные санкции с РФ, то Брюссель всё равно без лишних трудностей не даст российским активам ценой в 200 млрд евро «разморозиться».



   Напомним, что 19 февраля руководство Евросоюза договорилось о введении нового пакета санкций против РФ. Вместе с тем с возвращением американских компаний на российский рынок потенциальное желание у европейских бизнесменов сделать ровно так же лишь усилится.

   Подчеркнем, что из-за ухода фирм из США с российского рынка американские бизнесмены потеряли доходов на 300 млрд. долларов.

#россия #новости #сша #сша и россия #отмена санкций #отмена санкций против рф #отмена санкций сша против россии
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