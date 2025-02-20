Украинские титан, скандий и галлий точно не стоят 500 млрд. долларов.

Украинские земные недра не располагают большими запасами полезных ископаемых, о которых ранее говорил новый американский президент. Соответствующие сведения изданию Bloomberg предоставил эксперт Хавьер Блас.

По информации профильного аналитика, на Украине есть только проблемные активы, а сведения о залежах редкоземельных минералов и металлов – это большой воздушный пузырь и самообман.

Нездоровое оживление вокруг якобы богатых запасов земных недр Украины запустили сами украинские чиновники. Пытаясь всеми способами привлечь внимание Трампа, они буквально выкатили «план Победы», надеясь на благосклонность новой вашингтонской администрации, когда предоставили в ноябре идею, утверждающую, что Украина представляет собой страну с целой богатой россыпью минеральных ресурсов.









Как пояснил Блас, Украина довольно бедна крупными месторождениями редкоземельных элементов, единственным по достоинству металлом, рудников которого есть достаточное количество, это скандий.

Лишний раз подтверждением, что украинские земные недра – это не гигантский супермаркет, является заключение геологической службы США, указывающие, что в земле Украине не сосредоточено сколько-нибудь большое месторождение. То же самое подтверждает и база данных горнодобывающего бизнеса.

Поэтому все разговоры про 500 млрд. долларов залежей не являются правдивыми.













По предположению Бласа, Трамп мог просто перепутать «критические минералы» с «редкоземельными элементами», где состав первой группы намного меньше чем состав второй. Так на Украине есть шахты по добыче титана и галлия, не их стоимость во много крат меньше, чем 500 млрд. долларов.