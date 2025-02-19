Всё потому что в Эр-Рияде участвовали дипломаты с буквально полувековым стажем.

Первый раунд переговоров, проведенный в столице Саудовской Аравии, остался всецело за российскими представителями. Соответствующей точки зрения придерживается депутат американского парламента Джейк Окинклосс.

По словам конгрессмена, российские высокопоставленные чиновники приняли участие в важной встрече с функционерами Североамериканского государства и ничем не поступились в рамках встречи, приводит слова народного избранника из США агентство Reuters.

Сами переговоры были проведены 18 февраля в королевском дворце династии Саудов в Эр-Рияде.









Официальную Москву представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, представитель администрации Владимира Путина Юрий Ушаков как помощник по внешнеполитическому направлению и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

США представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Встреча в Эр-Рияде продлилась больше четырех часов, а её итоги Дональд Трамп лично оценил как положительные.