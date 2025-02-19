Беспилотник эффективен как в гражданских миссиях, так и во время боевых действий, выполняя одновременно функции разведчика и дрона-бомбардировщика.

Российский дрон Supercam X4 может выполнять серию заданий военного, транспортного и разведывательного типов. О многофункциональном коптере рассказывается в свежей публикации корреспондентов «РГ».

Отечественный fpv-коптер оснащен оптическим сенсором и специальными креплениями. Посредством первого оператор в режиме реального времени получает цифровой видеосигнал, позволяющий мониторить достоверную информацию напрямую с поля боя или с места проведения гражданской операции, как это делают специалисты МЧС московского региона.

Дрон квадрокоптерного типа идеально подходит для транспортировки запасов питьевой жидкости, аптечки, комплекта для оказания скорой помощи и небольших инструментов.

В случае боевых задач, четыре электромотора позволяют осуществить рейд в качестве мини-бомбардировщика на расстояние до 5000 метров с максимальным временем полёта до 50 минут.

Supercam X4 создали представители конструкторского бюро «Беспилотные системы». По сообщению последних, дрон всепогодный и способен успешно оперировать как днём, так и ночью.