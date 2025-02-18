ИИ прекрасно распределяет уровень нагрузки для уменьшения усталости человека и снижает износ столичных автобусов и электробусов.

Цифровые сервисы улучшат качество непосредственной рабочей деятельности водителей автобусов в Москве. Об этом уведомили представители департамента российской столицы.

Пресс-служба города Москва рассказала, что с 2024 года столичный автобусный и электробусный парк занялся интеграцией в рабочие процессы организации системы автоматического подбора шоферов. Причем алгоритм назначения использует помощь искусственного интеллекта. Новая опция с ИИ задействована в 8 кластерах Мосгортранса. Последние контролируют нормальную работу 200 пассажирских маршрутов.

Как пояснила пресс-служба, 30% водителей организации выбираются на маршруты при помощи рекомендаций ИИ. Такие сведения приводит заммэра российской столицы Максим Ликсутов.









Назвал чиновник и положительные моменты такого решения: меньше работников устают, как и снижается нагрузка на вверенную технику. В третьих, растёт качество обслуживания.

Искусственный интеллект почти что идеально подбирает смену конкретному водителю, прекрасно рассчитывая параметры будущего рейса, опираясь в вычислениях на значения данных, необходимых для работы и отдыха. Как и подбирает ИИ тип транспорта на рейс, будучи осведомленным, какая линия пассажиропотока наиболее активна в данный момент времени и наоборот.