Финансовый рынок России необъятен, и кредитным гигантам так не хочется терять его навсегда.

С достаточной долей вероятности платежные системы Visa и Mastercard довольно скоро могут вернуться в Россию и оказывать кредитно-финансовые услуги населению и бизнесу. Соответствующую точку зрения изложил руководитель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российский депутат объяснил, почему он так уверен в собственных словах. Согласно пояснениям народного избранника, даже для таких кредитных гигантов международного уровня, как Visa и Mastercard, Россия является лакомым пирогом для бизнеса. Но в 2025 году есть определенные подводные камни: за 3 года отсутствия российский потребитель привык к новым кредитным и платежным системам, поэтому иностранным флагманам придется конкурировать в равной борьбе с новыми лидерами отечественного рынка. Тем более национальная система пластиковых карт достаточно технологична и эффективна, чтобы сразу без боя уступать лидирующие позиции.









Но по словам Аксакова, за Визой и Мастеркардом останется поле международных платежей, так как зарубежные сервисы практичней для перевода цифровых платежей на Европейский и Североамериканский континенты.