Израиль не входит в НАТО, но в случае нужды его защищают страны североатлантического альянса.

Владимир Зеленский указал, что Украине от западных партнеров требуются гарантии безопасности уровня Израиля. Помимо четких механизмов прямой военной поддержки и помощи от иностранных союзников для Киева, украинский президент захотел национальную армию в полтора миллиона человек и действительное членство в составе Европейского Союза.

Как пояснил свою позицию украинский президент, Израиль никогда не входил в военно-политическое объединение НАТО, но на него распространяется прямая военная защита от Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Помогают Тель-Авиву и другие еврейские государства.









По Зеленскому это ничто иное, как четкие гарантии безопасности, которые и нужны Украине. Свою позицию общенациональный лидер Украины изложил в беседе с репортёрами NBC News.

Зеленский высказался, что Украина хочет «большие запасы ракет» внутри государства и действительное членство в Евросоюзе. Последнее необходимо Киеву как экономическая гарантия.

В настоящий момент глава Украины вылетел в Саудовскую Аравию, причем цели поездки не разглашаются.