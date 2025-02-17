Без работы оказались специалисты по ядерной безопасности и сотрудники фабрики, изготавливающей ядерные снаряды.

В Соединенных штатах действующие чиновники предпринимают попытку восстановить на работе сотни служащих, потерявших свои рабочие места из-за «оптимизации» правительственной деятельности ведомства, возглавляемого Илоном Маском.

Так остались без работы особо важные и ценные специалисты министерства энергетики, которые контролировали нормальную работу атомных электростанций и выпуск ядерного вооружения. Об ошибках новой кадровой службы, которые могут чрезвычайно тяжело аукнуться новой вашингтонской администрации, создавшей департамент государственной эффективности, который как раз и руководит Илон Маск, рассказывает свежая публикация Associated Press.









Репортёры выяснили, что не менее 350 специалистов национального управления ядерной безопасности получили увольнение, узнав это самым неприятным образом: когда рано утром в понедельник не смогли пройти к своим рабочим местам из-за недействительных пропусков. Заблокированными оказались и рабочие аккаунты.

Так из персонала особо важного предприятия Pantex, расположенного в Техасе, чьи работники занимаются созданием и плановым обслуживанием боеголовок с ядерной начинкой, 30% всех специалистов завода были сокращены.

Тем временем по первоначальным планам DOGE из минэнерго США должны быть уволены 2000 человек.