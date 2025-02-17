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Под Калининградом появится завод по производству туалетной бумаги и салфеток
Первый выпуск продукции запланирован на 2026 год.

  Будущим летом местные строители планируют дать старт процессу по возведению промышленного предприятия, занимающегося изготовлением салфеток и туалетной бумаги. Предстоящее производство разместится внутри периметра индустриального парка «Храброво». Проект курирует коммерческая организация «Камилия», чьи специалисты находятся на финальном отрезке подготовки проектной документации. Об реальных успехах в Калининградской области в беседе с журналистом Калининграда.ru поделился информацией руководитель местной Корпорации развития Андрей Толмачев.

   Чиновник подтвердил, что к 17 февраля предварительные работы в форме проектных изысканий подходят к концу. И с самой высокой вероятностью будущее строительство в физической форме начнется летом 2025 года. И уже спустя год к началу осени постройка завода может быть закончена.



   Сама фирма «Камилия» получила статус резидента индустриального парка полтора года назад и в прошлом году получила разрешение на возведение заводского типа сооружения, где будут выпускаться салфетки и туалетная бумага. Новое производство займет площадь в 0,67 га.

   В 2025 году должен появиться комплекс строений, состоящих из производственных, складских и административных зданий. В начале следующего года на завод должны установить выпускающее оборудование.

   Напомним, что ИП «Храброво» находится севернее Калининграда и всего в 3 километрах от действующего аэропорта. Площадь внутреннего периметра индустриального парка составляет 315 га, где находятся заводы по выпуску пищевой, фармацевтической и машиностроительной продукции.

#строительство #новости россии #строительство заводов #промышленное строительство #индустриальный парк «храброво»
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