В Белом доме рассчитывали на 50% запасов земных недр Украины.

Текущий украинский президент действует достаточно недальновидно, не желая принимать условия вашингтонской администрации о заключении сделки по полезным ископаемым с американским правительством. Заявление с таким содержанием озвучил непосредственный участник совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.

Прокомментируем, что несколько ранее Владимир Зеленский не стал ставить свою подпись под соглашением, предусматривающим разрешение Соединенным штатам организовать добычу 50% минеральных ресурсов, в том числе редкоземельных, в украинских земных недрах. По словам Зеленского, его готовность лишь заключается в обсуждении потенциального договора.

Как заявил Хьюз в интервью журналистам новостного пула Associated Press, такой поступок украинского президента очевидно недальновиден. Ведь это была прекрасная возможность для Украины, напрямую предоставленная командой Дональда Трампа.

По выражению члена совета по нацбезопасности Североамериканского государства, в Штатах появилась определенная усталость от отправки больших пакетов помощи Украине, но гипотетическая сделка между Вашингтоном и Киевом по добыче ресурсов в виде полезных ископаемых поможет американскому бюджету «вернуть» затраченную на помощь украинскому государству финансы, и послужит драйвером роста для украинской экономики.

В конце Хьюз добавил, что чем прочнее бы были экономические связи Соединенных Штатов и Украины, тем значимой гарантией для Киева был бы такой вероятный вариант развития событий в сфере межгосударственных отношений.