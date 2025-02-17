Отказываясь от участия в переговорах, Киев оказывает сам себе медвежью услугу.

Украинский президент Владимир Зеленский и руководитель офиса украинского главы государства Андрей Ермак пропустят участие в переговорах по Украине, организованных на территории Саудовской Аравии. Соответствующие сведения разместило американское издание Washington Post, имея доступ к информированному источнику.

Подтвердил версию корреспондентов газетного издания и пул репортёров канала CNN, где заявили о наличии осведомленного источника среди высоких киевских кабинетов, заявив, что представители Украины не приглашены на дипломатическую встречу между представителями Соединенных штатов и Россией.









Подчеркнем, что упомянул Саудовскую Аравию в ходе личного заявления на прошлой семидневке и Владимир Зеленский, который высказался, что у него запланирован в ближайшее время визит в СА и ОАЭ. Зеленский рассказал, что в рамках международной поездки у него не будет встреч с представителями РФ и США.

А вот со слов нового руководителя Белого дома Дональда Трампа, Зеленский станет участником переговорной встречи по Украине. Сам американский политик заявил о скорой встрече с Владимиром Путиным.