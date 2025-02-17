Работающее предприятие будет изготавливать до 12 тыс. тонн готовых изделий в год.

В районе местного Промышленно-логистического парка новосибирского региона будет создан новый резидент. Речь, по словам официального представителя Корпорации развития, идёт о крупном предприятии металлоконструкций, чья промышленная территория займет периметр в 8 тыс. кв. метров. В возведение последнего будет вложено около 500 млн. рублей.

По информации того же источника, будущий проект начнет функционировать уже в 2026 году.

В роли непосредственного инвестора занят «Завод металлоконструкций Аполло», которому принадлежат два регионально разных производства – в городе Самара и московском регионе. Третий завод возводится в Екатеринбурге.

Как пояснили сотрудники Корпорации развития, по наступлении 2028 года местные производственники планируют достичь максимальных планируемых объемов производства. Значение последних будет эквивалентно цифрам в 12 тыс. тонн готовых изделий за 12 месяцев.

Предполагается, что за год налоговые отчисления достигнут порядка 37,5 млн. рублей. Завод появится на площадном секторе в 2,7 га.

Согласно будущим производственным планам готовая продукция в своем максимальном объеме выпуска увеличится на 25% и будет поставляться в ускоренных темпах на торговые площадки востока РФ и Средней Азии.