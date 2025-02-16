В Соединенных Штатах производят много генномодифицированной продукции. Европейский Союз может использовать ответные меры по Соединенным Штатам как решение с пошлинами Трампа.

Европейский Союз может использовать ответные меры по Соединенным Штатам как решение с пошлинами Трампа. О контригре со стороны европейских функционеров решили рассказать репортёры издания Financial Times, сумевшие переговорить с тремя европейскими чиновниками.

Так члены ЕС хотят ответить США введением блокировки на ввоз продуктов питания, попадающих под определенные типы маркировок. Речь идёт о еде, изготовленной по иным стандартным положениям.

Такие меры могут предпринять страны Еврозоны в случае, если Трамп наложит пошлины от 10 до 20% на весь европейский импорт в Штаты.









Еврокомиссия на следующей семидневке начнет вплотную работать с введением более широкого круга ограничений на импорт, в беседе с журналистами FT сообщили опрошенные представители ЕС.

Так на первом этапе санкционных мер в Евросоюзе проведут блокировку сои, рост которой обеспечивался пестицидами. Последние использовать на территории Еврозоны запрещено.

Как пояснил еврокомиссар по здравоохранению ЕС Оливер Вархели, пестициды, во внутренний состав которых входят канцерогены, мутагены или химические частицы, негативно влияющие на эндокринную систему, не должны появляться в Евросоюзе.