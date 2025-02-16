В веществе в больших количествах нуждаются фармацевтическая, пищевая и нефтяная отрасли РФ.

В тюменском регионе появится предприятие по изготовлению гуаровой камеди, проинформировали репортёры сетевого ресурса DK.RU, ссылающиеся на свежую публикацию от официального представительства областного правительства.

На постройку завода понадобится 1,5 млрд. рублей. На 15 февраля власти ищут инвестора, готового заняться стройкой. Для ускорения процесса, чиновники обещают передать участок земли, который будет выделен без необходимых в таких случаях торговых мероприятий. Согласно сведениям функционеров из департамента инвестиционной политики, завод по производству гуаровой камеди будет единственным в Тюменской области, если его получится реализовать.









Напомним, что гуаровая камедь изготавливается из плодов горохового дерева и является довольно востребованным химическим веществом, в котором остро нуждаются специалисты нефтегазовой отрасли. Камедь значительно ускоряет извлечение нефти посредством использования метода гидроразрыва. Достаточно популярна гуаровая камедь и среди пищевого и фармацевтического производств.

Главным поставщиком в мире такого продукта является Индия.

Российская гуаровая камедь будет изготавливаться полностью из отечественного сырья, культивацией которого займутся фермерские хозяйства на юге РФ.