Российский и американский президенты могут увидеться в рамках встречи на высшем уровне, организованной в одной из ближневосточных стран.

Российский и американский президенты могут увидеться в рамках встречи на высшем уровне, организованной в одной из ближневосточных стран. Наибольшие шансы стать государством разрядки в таком случае может получиться у Саудовской Аравии, где по мнению журналистов Bloomberg, получивших соответствующие данные от информированных источников, и должны состояться переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Так, в беседе с собственными информаторами репортёры агентства называют следующую семидневку временем, когда на территории СА сначала увидятся переговорщики из Соединенных Штатов и РФ. Усилия чиновников двух стран должны стать последующим направлением, необходимым для организации встречи Путина и Трамп. Такими представителями со стороны России и Штатов будут советники по национальной безопасности. Они подготовят все условия для потенциальной встречи до начала марта.





Вместе с тем чиновники из ЕС не в курсе предполагаемого события в Саудовской Аравии. Не в курсе гипотетической встречи на высшем уровне и представители Украины.