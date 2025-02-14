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Madarator
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
Кроме РФ рестрикции больше ни одной из стран не коснулись

   На географических картах Google для жителей Российской Федерации стала недоступной функция изменения названия объектов. О невозможности переименовать старые географические обозначения рассказали корреспонденты отечественных РИА Новостей. Причем российские журналисты выяснили,что абсолютно нет никаких проблем с созданием новых имен для географических обозначений у юзеров, проживающих на территориях бывшего СССР.

   Так назвать по-новому старые географические названия по-прежнему могут жители Украины, Молдавии, Киргизии и других государств.



   Напомним, что получить новое имя в Гугле для объектов задача довольно легкая, так как если существенное количество людей пытаются поправить старое наименование из-за ошибки или уточнения данных, то объект поменяет имя на новое название автоматически. Про этот функционал рассказал известный российский аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

   Курьезный факт: раньше переименованием в развлекательных целях в картах Google занимались отечественные подростки, называющие родные школы смешными именами.

#россия #google maps #гугл карты
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