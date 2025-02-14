Кроме РФ рестрикции больше ни одной из стран не коснулись

На географических картах Google для жителей Российской Федерации стала недоступной функция изменения названия объектов. О невозможности переименовать старые географические обозначения рассказали корреспонденты отечественных РИА Новостей. Причем российские журналисты выяснили,что абсолютно нет никаких проблем с созданием новых имен для географических обозначений у юзеров, проживающих на территориях бывшего СССР.

Так назвать по-новому старые географические названия по-прежнему могут жители Украины, Молдавии, Киргизии и других государств.









Напомним, что получить новое имя в Гугле для объектов задача довольно легкая, так как если существенное количество людей пытаются поправить старое наименование из-за ошибки или уточнения данных, то объект поменяет имя на новое название автоматически. Про этот функционал рассказал известный российский аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Курьезный факт: раньше переименованием в развлекательных целях в картах Google занимались отечественные подростки, называющие родные школы смешными именами.