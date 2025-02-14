Один хаб на 10 электромашин обойдется застройщику в 100 млн рублей.

На территории России стартовало строительство крупной сети хабов для электрических автомобилей. В новых боксах будут одновременно проходить процедуру зарядки аккумуляторных батарей одновременно до 10 автотранспортных средств с электрической силовой установкой. Для удобства водителей и пассажиров все такие хабы будут оборудованы комфортабельными залами ожидания. И на момент февраля 2025 года есть уже один действующий комплекс. Его возвели на территории Санкт-Петербурга в минувшем январе.

Предполагается, что уже через 5 лет в РФ будут построены как минимум 500 хабов для зарядки электроавтомобилей. Для улучшения транспортной доступности таких объектов их возведут как в самих крупных населённых пунктах, так и на подъезде к ним. А для снижения логистических издержек размещение таких объектов друг от друга будет на расстоянии меньшем чем 100 км.

Примерная инвестиционная стоимость всего проекта составляет 50 млрд. в ценах 2025 года. Причем один объект будет стоить около 100 млн. или немногим больше.

В качестве субъектов инвестирования выступят операторы станций электрозарядки. Дабы простимулировать программу, для будущих операторов электрозарядных станций предусмотрена процедура льготного кредитования.