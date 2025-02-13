С приходом Трампа в Белый дом каждый хочет занять почетную роль посредника между Вашингтоном и Москвой.

Журналисты американского издания The Wall Street Journal, получившие информацию в ходе личных разговоров с осведомленными источниками, утверждают, что китайские чиновники направили коллегам из Соединенных Штатов идею о проведении личной встречи глав России и США на территории КНР.

Такое предложение американские функционеры получили от посредников, связанных с Китаем. Как подчеркнули репортеры зарубежного издания, Китай преисполнен желанием оказать всё возможное содействие в завершении восточноевропейского конфликта.

Вместе с тем если бы Штаты согласились на идею китайских чиновников, то в таком случае переговоры между Вашингтоном и Москвой происходили бы без участия Владимира Зеленского.

Тем временем представитель Белого дома, которого американские репортёры не раскрыли, данную информацию не подтверждает. Не стал комментировать якобы предложение КНР и официальный сотрудник МИД Китая Го Цзякунь.

Ранее поступали данные, что переговорной площадкой между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может стать территория Саудовской Аравии.