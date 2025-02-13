Многие из таких пунктов испытывают тревогу из-за потенциальных потерь на фоне скачка доллара вниз.

В РФ некоторые пункты обмена валюты прекратили работу на неопределенный период времени. Всё из-за резкого падения текущего курса американского доллара по отношению к российскому рублю. Соответствующая публикация появилась стараниями журналистов SHOT.

Как рассказали опрошенные работники обменников, их заведения закрылись временно. И такой «тайм-аут» связан прежде всего с нежеланием отдать иностранную валюту за бесценок. Поэтому наиболее оптимальное решение в сложившейся ситуации – это дождаться стабилизации валютного рынка и лишь тогда продавать американские доллары свободно.

Вместе тем те обменные пункты, которые на свой страх и риск продолжили работу, стараются усилить отрезок между покупкой и продажей, дабы их бизнес-деятельность не ушла в очевидный минус.

И как резюмировали спецкорреспонденты SHOT, наибольшее количество обменников были временно неработоспособны в районах расположения вокзальных зданий и улиц, проходящих через центр.

Напомним, что 13 февраля курс доллара в своем падении доходил до 90,88 рублей. А индекс Мосбиржи поднялся на 6,42 процентных пункта.