Вашингтон и Москву связывают множество обоюдных интересов, в том числе и дальнейшая судьба Украины.

Дональд Трамп озвучил намерение встретиться с Владимиром Путиным. Встреча может состояться на территории Саудовской Аравии. Соответствующими данными располагают журналисты американского канала CBS News. Именно корреспонденты данного канала присутствовали при выступлении 78-летнего политика в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что одним из главных организаторов встречи на территории СА является наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Такие сведения предоставили репортёры ТАСС, ссылающиеся на агентство Reuters.





47-й президент США Дональд Трамп





Подчеркнем, что 12 февраля главы РФ и Штатов в прямом телефонном разговоре обсудили множество вопросов, о чем красноречиво свидетельствует время беседы в 90 минут.

Российский президент напомнил, что Россия и США должны работать вместе и пригласил нынешнего хозяина Овального кабинета приехать с официальным визитом в Москву. В рамках телефонной беседы главы государств договорились продолжить контакты личного характера и устроить несколько встреч.