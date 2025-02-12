"Двухнедельная" миссия на земную орбиту длится уже девятый месяц, но должна завершиться в марте.

12 марта на земную орбиту к МКС должен состояться запуск Crew Dragon в составе летного экипажа из четырех человек. Такие сведения привела пресс-служба NASA.

И как объяснили представители аэрокосмического ведомства США, процесс старта космического средства SpaceX специально ускорен: для уменьшения времени ротации экипажей. Именно 12 марта экипаж Crew-10 должен вылететь с МКС.













Отметим, что больше 8 месяцев экипаж Crew-10 в составе Бутча Уилмора и Суниты Уильямс вынуждены провести на МКС, будучи с 6 июня участниками миссии на борту международной космической станции, не в силах вернуться на Землю из-за поломки силовых установок Starliner. Как выяснилось, четыре двигателя СтарЛайнера оказались полностью неработоспособными после перегрева, а остальные моторы корабля потеряли необходимую мощность.

Забрать «потерявшихся» астронавтов в грядущем марте теперь сможет корабль Crew Dragon, три раза вылетавший на околоземную орбиту.