Но есть и хорошая новость: 19% – это предельный рост и в части регионов подорожание проезда в такси будет менее заметным.

2025 год может стать временем, когда российское такси подорожает. Соответствующую оценку привел в беседе с репортёрами «Газеты» кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Научный сотрудник рассказал, что стоимость поездки на такси зависит от множества факторов, поэтому подорожание услуг не будет равномерным для всех регионов. Поэтому диапазон повышения цен будет в процентном коридоре от 7 до 19 пунктов.

Доцент кафедры общественных финансов уведомил, что такой разброс связан прежде всего с разницей между спросом и предложением в конкретном населённом пункте. Тем более цена на проезд варьируется от погодных условий.









Напрямую на стоимость проезда в такси влияет рост цен на запчасти, топливо и само транспортное средство.

В качестве альтернативы действующий сотрудник Neomarkets Олег Калманович предложил сделать выбор в пользу автобусов, троллейбусов, трамваев или пешего передвижения. Второй альтернативой такси главный аналитик назвал осознанный выбор в пользу электросамоката или велосипеда.

Подчеркнем, что с первого числа следующего месяца неаттестованные таксисты лишатся заказов, будучи отключенными от системы выдачи последних.