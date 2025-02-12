Инвестиции в стройку со стороны спонсора составят 300 млн. рублей.

В ростовском регионе к началу лета 2025 года силами частного инвестора появится промышленное предприятие по выпуску изделий из металла. О новом заводе по изготовлению металлоконструкций рассказали корреспонденты «Известий», ссылающиеся на слова региональных властей.

По данным заместителя губернатора Игоря Сорокина, в Ростовской области усилиями коммерческой организации «Металлвелд» готовится строительство в четко обозначенные сроки объекта промышленного производства в периметре особой экономической зоны «Ростовская». Новый завод в Новочеркасске будет выпускать металлоконструкции. Согласно первоначальным производственным планам в режиме максимальной отдачи за один календарный месяц новое предприятие будет выпускать до 1000 готовых изделий из металла. На возведение объекта будет затрачено 300 млн. рублей.

Согласно пояснению представителей компании, новое предприятие будет изготавливать остановочные павильоны, МАФы и металлические модули.

По последним данным готовность промышленного сооружения на 100% будет обеспечена к июню 2025 года.