Истребитель продолжает совершенствоваться и наращивать тактико-технические возможности.

Российские военные предприятия выразили готовность в серийном количестве поставлять тяжелые истребители пятого поколения Су-57.

Так генеральный управляющий ОАК Вадим Бадеха рассказал, что многофункциональный истребитель с момента своего первого полёта прошел обширный путь эволюционного развития, о чем проинформировали журналисты ТАСС. Так по представленным данным, в 2024 году отправку Су-57 в войска нарастили. Боевую машину передают с обновлёнными системами вооружения.

Поэтому стоит ожидать не только отправки передовой боевой машины в ВКС РФ, но и задуматься об передаче экспортных версий Су-57 иностранным заказчикам.

Ещё больше подхлестнул интерес к отечественной технике международный форум Aero India 2025 в Бангалоре. Заинтересовались Су-57Э покупатели из Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского периметра.

Отметим, что в отличие от китайских и американских истребителей пятого поколения, российская машина продемонстрировала эффективность во время современных боёв, противодействуя передовым западным системам ПВО.