Такое явление в физическом мире может привести к финалу мироздания.

Американские специалисты смогли на квантовом компьютере впервые смоделировать процесс, который может буквально привести к «схлопыванию» Вселенной и финалу мироздания. Соответствующие данные разместило научное издание Nature Physics.

Под таким процессом подразумевается коллапс «ложного вакуума», когда состояние пространства нестабильно и с самой высокой вероятностью может запустить цепную реакцию с абсолютно критическими последствиями для мира.

Лучше ознакомиться с таким свойством материи американским ученым из Техасского университета помог компьютер для квантовых вычислений под собственным наименованием D-Wave.









А мы пока поймем, что на 2025 год существует гипотеза, связанная с предположением, что вакуум, связанный с пространством-временем, может пребывать в «ложном состоянии», как шар, замерший на горном склоне. И в случае начала его движения появляется пузырь так называемого «истинного вакуума», расширяющийся со световой скоростью, аннигилируя на направлении своего движения абсолютно всё. Предполагается, что это лишь теория и в обозримом будущем для человечества такой опасности нет.

Так в ходе проверки гипотезы ученые запустили эксперимент в одномерной модели упрощенного типа, создающей эмуляцию метастабильной позиции вакуума. Испытание показало, как появляются и как действуют друг на друга шары «истинного вакуума». В ходе проверки гипотеза оказалась положительно подтвержденной.

И как объяснили авторы опыта, такие исследования необходимы для проверок теорий о стабильности Вселенной и позволяют глубже понять фазовые переходы в космическом пространстве. И лишний раз убеждают научный контингент в необходимости квантовых компьютеров, доказывая, что некоторые задачи, которые раньше считались неразрешимыми, успешно дают ответы при помощи квантовых вычислений.