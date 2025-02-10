Мост должен быть сдан к концу 2025 года.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа специалисты по строительству мостов начали следующий этап возведения инженерного перехода через речной массив Оби в районе Сургута. Мостостроители заняты очень важным делом: добавлением в конструкцию речной переправы аэродинамических обтекателей. Последние нужны для уменьшения давления ветра на мостовую конструкцию, во-первых, а во-вторых увеличивают физическое значение устойчивости моста. О новом этапе работы по постройке речной переправы проинформировали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Югры.

Как пояснили дорожные чиновники, на местах идут работы ещё и по намораживанию ледового перехода и устанавливаются технический периметр.









Как только последний будет готов, транспортная доступность городской агломерации станет выше. На следующем этапе будут готовы опоры – база для размещения пролётных мостовых конструкций.





Февраль 2025 год. Фото с места строительства речной переправы через Обь.





На 10 февраля 2025 года физическая готовность мостового речного перехода составляет 67%. 11 готовых пролётов поставлены на места – осталось установить ещё 5. За последующие весенний и летний периоды мостовую конструкцию покроют защитной краской, оборудуют системой очистки дождевой жидкости и сделают прокладку асфальта. В финале работ установят барьерную защиту и нарисуют дорожные метки.

Мост должен быть сдан осенью-зимой 2025 года.