Проект планируется реализовать в рамках замены аварийного здания Совета экономической взаимопомощи.

В минувшем октябре здание Совета экономической взаимопомощи получило официальный статус аварийного объекта, после чего представители московской мэрии выразили уверенность, что в ближайшей перспективе сооружение пройдет через процедуру «значительной реконструкции». Проще говоря, сооружение комплекса СЭВ будет снесено.

В рамках дальнейших мероприятий по комплексу Совета экономической взаимопомощи замглавы Москвы чиновник Владимир Ефимов в свежей беседе с журналистами рассказал, что здание СЭВ точно будут демонтировать. Вместо же старого сооружения возникнет новый облик участка Нового Арбата, обличенного в форму актуального социокультурного кластера.

Так ТГ-канал «Недвижимость инсайды» разместил первые цифровые рендеры будущего строения. Так, внешне комплекс больше похож не на плод классической работы архитекторов, а словно над будущим обликом комплекса потрудился всемирно известный режиссёр Джордж Лукас. Рендер довольно сильно похож на космические истребители из цикла киносаги «Звёздные войны».

Новый облик СЭВ

По первоначальным оценкам, обновленный СЭВ-2 будет как минимум в 3 раза больше старого физического проекта. Если последний был максимальной высотой 106 метров, то его потомок вырастет до впечатляющей высоты в 355 метров. Решение с двумя башнями останется в силе. Между первыми построят крытый мостовой переход.

Старый облик СЭВ

Но достоверно сказать, что со 100% вероятностью данный проект будет утвержден и воплощен в физическом варианте, утверждать нельзя. С некоторой долей уверенности можно предположить, что решение в виде «двух крейсеров» может быть пересмотрено.