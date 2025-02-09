С высокой вероятностью уровень экономического взаимодействия между Штатами и РФ при Трампе всё же покажет рост.

По итогам минувшего года отправка российских удобрений в США уменьшилась, но РФ всё равно никому из конкурентов, в отношении поставок удобрений и их смесей на территорию США, не удалось потеснить со второго места, как основного экспортёра такого типа товаров. Об этом узнали корреспонденты РИА Новостей, получив доступ к открытой базе данных американской статистической службы.

Так в прошлом году Штаты купили у российских производителей «подкормку для грунта» на сумму в 1,1 млрд. американских долларов. В 2023 году данные значения соответствовали уровню в 1,35 млрд. долларов. Доля удобрений из РФ в американском импорте снизилась с 14,8% в 2023 году до 12,3% в 2024 году

Первое место в своеобразном рейтинге продолжает удерживать Канада, продавшая Вашингтону удобрений на 3,7 млрд. долларов. На третьем месте продавцы Саудовской Аравии, отгрузившие удобрений на 761 млн. долларов. В 2024 году в США закупили у иностранных поставщиков удобрений на 8,7 млрд. долларов.