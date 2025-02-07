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Telegraph: Британия практически исчерпала все способы пополнения бюджета, а расходы продолжают расти
Из-за многолетней провальной политики в сфере экономики Лондон находится у края экономической пропасти.

   Островное королевство на всех парах мчит к пропасти под названием «банкротство Великобритании». О непростых макроэкономических буднях официального Лондона рассказал на страницах местного издания Telegraph политик Дэвид Фрост.

   По словам политического работника, если правительство увеличит налоги, то доходы британской казны автоматически не увеличатся. В качестве альтернативы таким действиям по экономической науке можно рассматривать экономический рост или уменьшение государственных расходов, но текущее правительство, возглавляемое лейбористами, не пойдет на такой шаг, - уверен Фрост.

   По словам экономического эксперта, нехватка в бюджете Британии может быть эквивалентна дефициту 20 млрд. фунтов стерлингов, одновременно заставляя снижаться ВВП на душу населения.

   Причем простого решения насущной проблемы не существует: ведь если повысить налоги, то автоматически объявится «на дворе» рецессия. Если же сократить расходы британской казны, то такие действия наверняка не одобрят избиратели. Не получится просто поменять и законодательство, которое тоже может слишком больно аукнуться.  

#экономика #великобритания #банкротство #экономика британии
Источник: telegraph.co.uk
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