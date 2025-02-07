Известный бизнесмен, ставший президентом, как никто другой знает подход к перерасходу средств в американском бюджете.

Количество федеральных чиновников Североамериканского государства, которые решили не отказываться от предложения новой вашингтонской администрации, возглавляемой Дональдом Трампом о согласии с собственным увольнением и получением соответствующих выплат, дошло до 60 тыс. человек. Такими сведениями располагают корреспонденты канала NBC.

Так цифра решивших уволиться из американских правительственных ведомств вместо 40 тыс., дошла до 60 тыс. Решивших получить статус добровольно уволившихся чиновников ожидает финансовое вознаграждение, эквивалентное 8-месячной зарплате.

Данное «выгодное предложение» от Дональда Трампа действовало до минувшего четверга, но федеральный суд пролонгировал действие до понедельника.









По мнению судебных представителей организации к грядущему понедельнику профсоюзы и представители команды Трампа смогут найти более лучшие аргументы в защиту своей позиции.

А мы напомним, что главной целью идеи 78-летнего американского главы государства служит мнение, что увольнение 10% чиновников федерального уровня позволит государственному бюджету сэкономить миллиарды денежных единиц в национальной валюте.

Точно так же предложено было покинуть рабочие места добровольно и таким образом получить зарплату за 8 месяцев и действующим сотрудникам ЦРУ.