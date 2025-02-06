Из-за долгого расследования Павлу Дурову уже можно начинать французский язык.

Дело создателя программы для обмена мгновенными сообщениями Telegram Павла Дурова не закончится так быстро, как бы хотел основатель мессенджера. О сегодняшних непростых буднях выходца из России рассказали иностранные журналисты из Wired.

Так в беседе репортёрами издания сотрудник местной прокуратуры рассказал, что Дуров, как и его личное дело, не окажутся в суде как минимум год. В худшем случае судопроизводство по Дурову будет длиться много больше. Как и не пришли стороны к заключению мирного соглашения между сбой.

По собственному мнению самих репортёров, Дуров буквально «завис в Париже».

Ранее с парижской прокуратурой связались отечественные корреспонденты из РИА Новости, указавшие, что судебное заседание по Дурову ещё не согласовано, а дата заседания по делу неизвестна.

А мы напомним, что Дурова задержали в столичном аэропорту Франции Ле-Бурже в конце августа прошлого года. На 1 февраля Дурову запрещено выезжать за пределы Франции и необходимо периодически посещать отдел полиции.

Дуров обвиняется сразу по нескольким преступлениям, совершенным третьими лицами.