Проект полностью новый и займет место вместо старого и уже неремонтнопригодного сооружения.

Строители на территории Нижневартовского района хотят улучшить автомобильный мост. Работа проводится масштабная и затронет мостовой переход, возводимый над правым притоком Оби – речным массивом Ватинский Еган. Сам мост будет связующим звеном в конструкции автомобильного шоссе, соединяющего между собой Сургут и Нижневартовск.

Согласно статистике дорожного движения, по данной дороге в течение суток проезжают не менее 1000 авто, как легкового, так и грузового. За 40 лет бесперебойной эксплуатации мост перешел в статус объекта с повышенными рисками. Поэтому вместо старого и уже немного аварийного строения планируется построить новый мостовой переход. По данным управления автомобильных трасс Югры, новый объект в длину будет равняться 221 метру, а общая длина починенного участка будет 1353 метра.

На 5 февраля 2025 года готовность участка находится на уровне 40%. Сейчас в рамках реконструируемых действий заняты порядка 100 человек. К концу этого месяца будут установлены все сваи и два вида опор. К первому месяцу весны планируется установить металлический каркас моста.

Так же новый мост будет полностью освещенным, для чего к мостовому сооружению подведут электроснабжение.

По обещаниям генподрядчика проект должен быть готов в конце следующего года.