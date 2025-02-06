Многоцелевой самолёт можно будет усовершенствовать вместе покупателем-эксплуатантом.

Новейший истребитель пятого поколения под наименованием Су-57Э впервые продемонстрируют на иностранном авиасалоне. Таким местом станет форум Aero India 2025. В рамках мероприятия самолёт не только покажут посетителям выставки, но и опытный российский пилот совершит несколько показательных полётов для вящего визуального удовольствия гостей события.

Как рассказали представители Ростеха, Су-57 является единственным самолётом пятого поколения, который совершал боевые миссии в условиях реального оппонирования со стороны современных западных комплексов ЗРК. А благодаря наличию широкого ассортимента управляемого ракетного и бомбового вооружения, может выполнять различные по назначению миссии, как ударные, так и разведывательные. Последнее возможно из-за малозаметного покрытия с анти-РЛС свойствами.









По рассказам главного управляющего «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, РФ открыта для предложений по усовершенствованию «Пятьдесят седьмого».

Пилотажем экспортного варианта Су-57 в рамках форума будет заниматься пилот высшей квалификации и Герой России Сергей Богдан.

Помимо реального образца для гостей выставки организуют «наземные» полёты в кресле пилота интерактивного тренажера Су-57Э, где для увеличения вовлеченности обучающегося будет использоваться блок виртуальной реальности.

Сама выставка состоится с 10 по 14 февраля.