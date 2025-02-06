Откуда у бедного украинского правительства огромные деньги на очень дорогой сжиженный газ из-за океана, и где их взять, вопрос довольно сложный.

Руководитель украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что Украина хочет покупать в США СПГ, который должен быть использован для закачки в подземные емкости местных хранилищ. Цитирует слова высокопоставленного украинского дипломата ИА ТАСС.

Согласно заявлениям дипломатического работника, приобретение сжиженного природного газа у США для Украины предполагает большой потенциал. По мнению Сибиги, американского СПГ в потенциале своем достаточно, чтобы бы Украина стала гарантом энергетической безопасности всего европейского континента.

Тем временем, по более пессимистичным словам бывшего министра энергетики Украины Ольги Богуславец, местные запасы газа сильно меньше, чем 12 месяцев назад.

Ещё больше негативен в оценках экс-руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По словам бывшего топ-менеджера организации, запасы газового концентрата в украинских ПХГ достигли показателей в 10%. И Киеву с вероятностью в 100% потребуется зарубежный газ.

А мы напомним, что российский газ поставляться в ЕС через земли Украины перестал после 1 января 2025 года, когда действующий контракт между странами истёк, а в Киеве его продлять не захотели.