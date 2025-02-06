Без дешевого российского газа, использование водорода не решит для Берлина весь образовавшийся гигантский ком экономических проблем.

Подводный трубопровод «Северный поток-2» может снова заработать. Но не как классический газовый источник для Германии, а как транспортировочная линия для импорта на территорию ФРГ «зеленого водорода» прямиком из Финляндии. Такой инсайдерской информацией располагают немецкие журналисты из издания Handelsblatt.

Корреспонденты, чьи источники работают в германском правительстве и крупных промышленных отраслях, указали, что в узком кругу обсуждается вариант с задействованием определенного участка подводного газопровода как поставщика импортного водорода из финского государства.

Но некоторые функционеры из категории обсуждающих, против такой новаторской инициативы и всё-таки рассчитывают, через определенный промежуток времени получать от Финляндии по «Северному потоку» не экологичный водород, а классический газовый концентрат из России.

А вот на публичном уровне чиновники кабинета Шольца высказываются категорически против существующих планов, даже устного характера, предусматривающих функционирование нитки «Северного потока-2».

А мы напомним, что в германской партии «Альтернатива для Германии» не видят все нитки «Северных потоков» иначе как газовые линии, связывающие ФРГ и РФ в отношении будущих поставок газа.