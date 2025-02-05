Доступ к хранилищу со сверхсекретными архивами был длительное время заблокирован.

Новые работники организованного при участии Дональда Трампа департамента эффективности государственного управления, известного как DOGE, которым руководит самый богатый человек мира – Илон Маск, смогли получить полноценный физический доступ к заблокированному помещению, получившему название «секретная комната». Сам объект находится в штаб-квартире организации по международному развитию в столице Североамериканского государства.

Об очередном локальном успехе сотрудников DOGE, получивших доступ в святая святых агентства USAID*, информируют собственных читателей репортёры Bloomberg.

По данным осведомленных источников, как только в отношении действующих работников USAID вышел приказ о немедленном удалении их из обширного здания, представляющего собой штаб-квартиру организации, в сооружение вошли четверо специалистов DOGE, потребовавших в императивной манере срочный доступ во все уголки строения.









Помощники Маска совершили быстрый обход всех этажей и провели серию обысков.

Что интересно, несмотря на прямой приказ не препятствовать деятельности сотрудников нового федерального департамента, охранник «секретной комнаты» довольно долго препятствовал проникновению работников DOGE в защищенное помещение.

Из-за долгого воспрепятствования своей законной деятельности специалисты связались с Маском, который прямо заявил охраннику, что он может «дождаться» вызова судебных приставов. Сразу после этого доступ в помещение был открыт.

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.