Предложение Трампа им понравилось больше, чем скучная работа обыкновенным чиновником.

Не меньше 20 тыс. американских чиновников решили согласиться на предложение новой президентской администрации США и добровольно уволились, получив им обещанные объемы финансирования, включающие в себя выходное пособие за 8 календарных месяцев. О первых людях, которые решили не противиться идее Дональда Трампа уменьшить количество госслужащих в новом федеральном правительстве, сообщают корреспонденты ИА Bloomberg.

Так высокопоставленный информатор агентства сообщил, что более 20 тыс. правительственных работников, составляющих примерно 1% федеральных сотрудников, решили написать заявление об увольнении по собственному желанию, получая после такой процедуры зарплату ещё на протяжении 8 месяцев.









Как заявил источник данных, по мнению аналитиков из команды Дональда Трампа, всплеск таких увольнений придётся на грядущий четверг, который сотрудники администрации Белого дома обозначили последним днём для такого решения.

Отметим, что именно в конце минувшего месяца новые сотрудники Белого дома сделали заявление, согласно которому добровольно согласившимся уволиться из федерального правительства чиновникам будет положена выплата за 8 месяцев. Такая мера позволит сохранить в американском бюджете буквально миллиарды долларов.