Автомобиль будет собираться на базе Урала-427701.

На автомобильном производственном предприятии «Урал» дадут старт выпуску автобусов вездеходного класса под собственным наименованием «Арктика», имеющим индекс Урал-427701. Первый такой автобус сойдет с конвейеров в конце этого года. О будущих планах рассказали представители отечественной автомобильной фирмы.

Как заявили в пресс-службе, «Арктика» имеет единый кузов. Салон представляет собой вместительное помещение, рассчитанное на 21 пассажира. Для удобства внутри есть как столики и багажные полки, так и туалет. Эксплуатация автомобиля разрешена до -50 градусов по Цельсию: всё из-за мощной теплоизоляции, сдвоенному остеклению и двум независимым друг от друга отопителям.

Для конструирования автобуса были взяты усиленные мосты от грузовой машины «Урал-4320», по итогу превращающие машину в шестиколёсное транспортное средство. А благодаря диаметру шины в 32 дюйма для «Арктики» даже временные дороги суровой погоды Крайнего Севера не являются непреодолимым препятствием.

Вездеход оснащается 16-цилиндровым турбированным дизельным мотором ЯМЗ-536, развивающим мощность в 310 л.с. Установлена механическая 9-ступенчатая коробка передач, собранная так же на ЯМЗ.

Машина в стандартной комплектации будет стоить от 20 млн. рублей.

Согласно производственным планам автобус будет выходить в год количеством до 350 единиц. В качестве конкурента зимнему «Уралу» будет рассматриваться похожая модель от КамАЗа – автобус КамАЗ-6250.