Корпорация потеряла 500 млн. долларов.

Прямые убытки американской корпорации Boeing от исполнения программы космокорабля Starliner в прошлом году оказались выше 500 млн. долларов. Получило доступ к закрытым сведениям издание SpaceNews, чьи журналисты ознакомились с внутренним отчётом компании.

Изучая строчки документа, репортёры обнаружили, что экономические аналитики фирмы насчитали некомпенсированные траты в размере чуть больше полумиллиарда долларов. Сам отчёт с дефицитом в 523 млн. долларов направился на суд сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам Североамериканского государства.









Сделали аналитики и короткое пояснение для топ-менеджеров корпорации, почему так получилось. Согласно исследованиям, главная проблема возникла из-за замедленного графика, как и возникшим более дорогим расходам, которые пришлось потратить на процедуры по сертификации и выполнению тестовых задач.

В совокупности программа пилотируемого космического судна СтарЛайнер в своем отрицательном действии обошлась в 2 млрд. долларов.

Согласно прогнозам на ближайшие годы, SpaceNews вряд ли будет дальше безубыточным и продолжит наращивать концентрацию лишь расходов.