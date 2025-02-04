Будем надеяться, что Дональд Трамп не планирует ввести пошлины на правительства Бразилии и Колумбии – как мировых флагманов производства кофе.

Цены на кофе не останавливаются в своем росте и с каждым новым днём фьючерсных торгов на биржевых площадках продолжают расти и устанавливать рекорды. Так арабика на биржевой платформе ICE уже стоит практически четыре американских доллара за один классический фунт кофейных зёрен. Как пишет сетевой портал barchart.com, во всём виноваты нехватка поставок и слишком грустные прогнозы по будущему урожаю. Ещё хуже становится от известий с фронта мирового производства кофе.

Так Бразилия, находящаяся на вершине пьедестала по производству арабики, заполучила большие проблемы. Как проинформировали эксперты госагентства Conab, урожай кофейных зерен в 2025\26 упал на 4,4%, очутившись на дне трехлетнего периода. Соответствующие показатели равны 51,81 млн. мешков.









Как пояснили журналисты, апрель 2024 года и последующие месяцы стал самым настоящим рубиконом, обрушившим на кофейные плантации слишком низкое количество осадков. Из-за чего кофейные деревья недополучили очень много влаги. Как указали специалисты центра экстремальной погоды Cemaden, это самая засушливая погода, наблюдаемая за последние 44 года.

Ненамного лучше ситуация обстоит в Колумбии, занимающей второе место по производству кофе сорта арабика. Здесь большие проблемы после засухи.

Всё в совокупности заставляет мировые цены на кофе расти, а причин, по которым они снизятся, на ближайшем горизонте событий всё нет.