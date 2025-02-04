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Madarator
WSJ: ЕС может наложить ответные пошлины на продукцию из США
Но с самой высокой вероятностью Брюссель уступит Вашингтону и попытается договориться методом уступок.

   Официальный Брюссель предусматривает в качестве ответной меры задействование механизма собственных заградительных пошлин, если новый глава Белого дома Дональд Трамп перейдет от слов к введению повышенных тарифов на товары из Европейского Союза. О непростых буднях в столице ЕС рассказали журналисты газеты The Wall Street Journal.

   По словам репортёров, настрой высокопоставленных европейских функционеров весьма далёк от бравурных настроений: высшие чины Евросоюза опасаются, что Трамп довольно просто задействует пошлины против общеевропейского государства, доходящие до 10%.

    Представители Брюсселя, которые всегда исповедовали курс свободной торговли, теперь задумались о заградительных пошлинах.



   Так в качестве ответной меры предусматривается атака пошлинами на товары из «политически значимых регионов Североамериканского государства».

   Первые известия о том, что ЕС не избежит введения пошлин в 10% размере, сообщил сам 78-летний американский политик. По мнению Трампа, Брюссель «виновен» тем, что страны Евросоюза не хотят покупать американские автомобили и продукцию с/х сектора.

#евросоюз #пошлины #заградительные пошлины #пошлины трампа #сша и ес
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